Belgen worden klimaatbewuster blijkt uit Europese studie

21 april 2020

11u36

Bron: Belga 1 We worden klimaatbewuster. De Belg blijft in eerste instantie wel vooral kijken naar industrie en politici om de klimaatverandering aan te pakken, maar begint zelf toch ook meer actie te ondernemen. Dat besluit de VLAM (Vlaamse Dienst voor Agromarketing) uit een onderzoek in vijf Europese landen, waaraan ruim 1.100 Belgen deelnamen.

Het aantal Belgen dat zich zorgen maakt over de klimaatverandering, is volgens de enquête gestegen tot 57 procent. Vorig jaar ging het nog om minder dan de helft. Vrouwen en millennials (18 tot 29 jaar) zijn het meest bekommerd.

Bijna zeven op de tien Belgen is ervan overtuigd dat we onze manier van voedsel consumeren en produceren, moeten veranderen om de planeet te redden Vlaamse Dienst voor Agromarketing

Bijna de helft is ervan overtuigd dat we als samenleving de meest rampzalige gevolgen van klimaatverandering nog kunnen stoppen. We kijken daarvoor wel vooral naar de industrie (62 procent) en de politici (48 procent). Pas op de derde plaats komen wijzelf (45 procent). “We schuiven de verantwoordelijkheid dus nog altijd graag door, al zijn steeds meer Belgen overtuigd - bijna zeven op de tien - dat we onze manier van voedsel consumeren en produceren, moeten veranderen om de planeet te redden”, aldus VLAM.

Gedrag aanpassen

Steeds meer Belgen - bijna zes op de tien in dit onderzoek - geven ook aan hun gedrag aan te passen. Dat doen ze voornamelijk door afval te recycleren, minder plastic en niet-duurzame verpakkingen te gebruiken en zo weinig mogelijk voedsel te verspillen. Een op de vier zegt zijn manier van vervoer te hebben aangepast en een op de vijf kiest bewust voor plaatselijke geproduceerde voeding.

De Ieren (70 procent), Fransen (64 procent) en Denen (63 procent) zijn nog meer bezorgd over de klimaatverandering dan de Belgen, terwijl de Nederlanders zich nog minder zorgen blijken te maken (45 procent).

Het onderzoek werd uitgevoerd door het European Milk Forum (EMF), de koepelorganisatie van de Europese zuivelsector.

