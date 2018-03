Belgen vertrouwen meer in Europese dan in Belgische politiek ep

01 maart 2018

14u03

Bron: Belga

De gemiddelde Belg heeft meer vertrouwen in de Europese politiek dan in de Belgische. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Eurobarometer van Eurostat. Slechts 47 procent heeft een goed oog in de werking van de federale regering, terwijl 53 procent het Europees parlement, de Commissie of de Raad vertrouwt.

De Europese instellingen wekken bij een groot deel van de Europeanen maar weinig vertrouwen. Gemiddeld zegt slechts 41 procent van de Europeanen dat ze vertrouwen hebben in de werking van de instellingen. In ons land is dat een pak meer: 53 procent heeft een goed oog in de werking van de EU.

De Belgen zitten daarmee in de top van het Europese klassement. Enkel in Bulgarije, Litouwen en Luxemburg staan de inwoners nog positiever tegenover de Unie. Ter vergelijking: in Duitsland heeft 47 procent van de inwoners vertrouwen in de EU-instellingen, in Frankrijk is dat maar 33 procent en in het Verenigd Koninkrijk 29. Bovendien steeg het vertrouwen in Europa het laatste halfjaar nergens meer dan bij ons.

De politieke instellingen in eigen land komen er in vergelijking maar bekaaid van af. Amper 47 procent van de Belgen vertrouwt in de werking van de federale regering, 51 procent in die van het parlement. Politieke partijen doen het helemaal slecht, met 22 procent. De gewesten en lokale overheden doen het met 64 procent een pak beter.