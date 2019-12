Belgen verkiezen één vervoersmiddel bij verplaatsingen, en dat is meestal de auto ADN

09 december 2019

11u44

Bron: Belga 1 Zo goed als alle verplaatsingen binnen België gebeuren met één vervoersmiddel, in veel gevallen de wagen. Amper 2 procent van alle verplaatsingen in ons land gebeurt met meer dan één vervoersmiddel. Als de Belg dan toch verschillende transportmiddelen combineert, dan is dat meestal een combinatie van de trein met een vervoermiddel naar en/of van het treinstation én voor trajecten waarbij men de stad binnenrijdt of verlaat.

Dat is één van de opmerkelijkste resultaten van de Monitor-enquête, het onderzoeksrapport van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Het onderzoeksrapport werd uitgevoerd in 2017 bij 10.632 Belgen. Het is een resultaat van een samenwerking tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Vias Instituut.

Auto onmiskenbaar favoriet

De auto blijft onmiskenbaar het favoriete vervoersmiddel voor de Belgen: 61 procent van alle verplaatsingen wordt afgelegd met de auto, gevolgd door wandelen (14 procent), fietsen (12 procent) en openbaar vervoer (11 procent).



Het aandeel van de auto wordt nog groter als we kijken naar het aantal afgelegde kilometers: 75 procent van alle afgelegde kilometers in ons land wordt afgelegd met de auto. In deze categorie staat openbaar vervoer op de tweede plaats met 16 procent, terwijl de actieve vervoerswijzen zoals wandelen (2 procent) en fietsen (5 procent) achteraan bengelen.

“Hoewel de wagen sinds 1999 veruit de meest gebruikte vervoerswijze blijft, neemt het aandeel ervan in termen van aantal verplaatsingen af ten gunste van het openbaar vervoer en de actieve modi. Met name het fietsgebruik is aanzienlijk toegenomen. In termen van het afgelegde aantal kilometer is de daling van het aandeel van de auto minder opvallend”, zo klinkt het nog.

Ook voor korte afstanden

Dat ecologisch denken nog niet goed ingeburgerd is in ons land, blijkt ook uit het feit dat de Belg ook voor korte afstanden toch nog graag naar de auto grijpt: 17 procent van de verplaatsingen van minder dan 1 kilometer worden afgelegd met de auto. Bovendien bedraagt 18 procent van alle verplaatsingen met de auto minder dan 5 kilometer.

Trein

Ondanks een ruimer en meer gevarieerd aanbod op het vlak van vervoerswijzen in de grote steden, bedraagt het grootste aandeel van de zogenaamde “multimodale verplaatsingen” vooral de trajecten waarbij men de stad binnenrijdt of verlaat. De verklaring daarvoor is niet ver te zoeken: de trein. In 78 procent van de gevallen impliceren multimodale verplaatsingen het gebruik van het ijzeren ros. “Het blijkt dus dat de multimodaliteit in België vooral de manier schetst waarop de trein met andere vervoersmiddelen wordt gecombineerd”, klinkt het.

Wie de trein combineert met een andere vervoerwijze, doet dat in 33 procent van de gevallen met de fiets, in 22 procent met de auto en in 21 procent met de metro/tram/bus. “We stellen ook vast dat een niet onbelangrijk deel van de treingebruikers deze vervoerswijze combineert met meer dan één andere vervoerswijze (12 procent metro/tram/bus en auto en 6 procent metro/tram/bus en fiets).”

De trein blijft in het algemeen wel de belangrijkste vervoersmodus bij de multimodale verplaatsing. De andere vervoerswijzen worden immers gebruikt om de kortere verplaatsingen bij het begin of het einde van het traject af te leggen.

Step

Kleine nuance bij de cijfers: aangezien de resultaten dateren van 2017, maakt de step nog geen of weinig deel uit van de gebruikelijke transportmiddelen. “We kunnen hieruit een vooral recreatief gebruik van de step afleiden op het ogenblik van ons onderzoek. We moeten deze resultaten wel relativeren in het licht van de recente opmars van de elektrische steps, die een diepgaander onderzoek verdienen”, klinkt het.

Vandaag stellen we rapport met nieuwe cijfers over de #mobiliteit van de Belgen voor. Nieuw in deze studie:

➡️ Info over vrijetijdsverplaatsingen

➡️ Verplaatsingen van ouderen en jongeren



Meer info: https://t.co/cCYZ86Aiki pic.twitter.com/1N1YqbNx12 FOD Mobiliteit(@ FODMobiliteit) link