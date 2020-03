Belgen vast in hotel in Egypte door coronabesmetting: “We mogen onze kamer niet meer uit” ttr

16 maart 2020

08u35 34 Thierry A. (47) uit Blankenberge had zich zijn vakantie in Hurghada, een stad in Egypte, ietwat anders voorgesteld. Samen met zijn partner en een bevriend koppel zit hij sinds gisteren in quarantaine in Hotel Magic Life, waar een tachtigtal Belgen verblijven. “We hebben het bericht gekregen dat een van de hotelgasten besmet is met het coronavirus”, zegt Thierry aan onze redactie.

Zowat tachtig Belgische toeristen mogen hun kamer in Hotel Magic Life in Hurghada niet meer verlaten. Een van de hotelgasten, van wie de nationaliteit niet bekend is, zou besmet zijn met het coronavirus. “Vanaf vrijdag was er plots minder personeel en ook de politie was al een paar keer in het hotel geweest”, vertelt Thierry. “Dat vonden we vreemd. Vermoedelijk hadden ze toen al het idee dat er toch iets aan de hand was. Gisterennamiddag rond 16 uur volgde het bericht dat een van de toeristen in het hotel positief testte op het coronavirus. We mogen het hotel niet meer verlaten”.

Touroperator TUI geeft amper informatie over de stand van zaken, verduidelijkt Thierry. “Het enige wat we weten is dat iemand van de gasten besmet raakte met het coronavirus. We mogen onze kamer niet meer uit, maar verdere instructies hebben we niet gekregen. We horen niemand. We zijn vorige week zaterdag aangekomen en zouden normaal woensdag terug naar België vliegen”, gaat Thierry verder. “Maar we willen liefst vandaag nog terugkeren als dat kan. Je hebt toch niets meer aan je verlof. Ik ben brandweerman-ambulancier. Hoe sneller ik kan gaan werken, hoe beter”.

“Over het personeel hoor je mij geen kwaad woord spreken. De medewerkers doen echt hun best. We krijgen eten en drinken op de kamer. Ze dragen ook beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een mondmasker”, luidt het. Van paniek is momenteel geen sprake, zegt Thierry nog. “We kunnen toch niets aan de situatie veranderen en proberen er het beste van te maken, maar het feit dat we amper over informatie beschikken, is wel vervelend.”

Voorlopig is TUI niet bereikbaar voor commentaar.

