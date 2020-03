Belgen shoppen recordbedrag van 11,46 miljard euro online, jaarlijks gemiddeld 1.363 euro per Belg MDG

12 maart 2020

14u01

Bron: Belga 16 De Belgen hebben vorig jaar een recordbedrag van 11,46 miljard euro online gespendeerd, of zowat 900 miljoen euro meer dan in 2018. De Belg geeft online gemiddeld 1.363 euro uit per jaar, zo blijkt donderdag uit de market monitor van sectorfederatie BeCommerce. Negen op de tien Belgen ouder dan vijftien jaar hebben het afgelopen jaar iets online gekocht.

"E-commerce is meer dan ooit de motor voor de groei in retail in België: ongeveer 50 procent van de groei situeert zich in onlineverkoop", zegt Sofie Geeroms, managing director van BeCommerce. "De Belg gaat dan ook frequenter online shoppen: in 2019 kocht de Belg gemiddeld 13,4 keer online, goed voor een totaal van 112,9 miljoen online aankopen."

Vliegtuigreizen en accommodatie blijven met 87 procent van de uitgaven online de populairste categorie, gevolgd door tickets voor attracties en evenementen (79 procent) en pakketreizen (65 procent).

Uit het onderzoek blijkt voorts dat de Vlaming nog altijd opvallend meer online aankopen doet dan zijn Franstalige evenknie. Losstaand van het feit dat Vlaanderen de afgelopen jaren een voorsprong heeft opgebouwd ten opzichte van Wallonië, blijkt ook dat de online uitgaven het afgelopen jaar enkel stijgen in Vlaanderen (+11 procent). In Franstalig België wordt er zelfs een licht verlies opgetekend (-2 procent).

Populariteit smartphone neemt toe

Hoewel de laptop de helft van de online betalingen voor zijn rekening neemt en hiermee het meest gebruikte online betaalmiddel blijft, neemt de populariteit van de smartphone almaar toe. Deze kent een groei van 54 procent ten opzichte van 2018, toen slechts 8 procent van de uitgaven online via de smartphone werd gedaan. Inmiddels is dit aandeel gestegen naar 12 procent van alle online bestedingen.