Belgen maken zich weinig zorgen om nepnieuws kv

12 juni 2019

02u36

Bron: Belga 0 Het vertrouwen in nieuws blijft in België relatief hoog in vergelijking met andere landen. Er zijn wel regionale verschillen: zo is het vertrouwen in Vlaanderen veel hoger dan in Wallonië. Dat blijkt uit het jaarlijkse Digital News Report van het Reuters Institute for the Study of Journalism. Het jaarlijkse onderzoek heeft betrekking op 38 landen verspreid over de hele wereld. Voor België werden in februari 2.075 respondenten bevraagd.

"Algemeen beschouwd is het vertrouwen in traditionele nieuwsmerken, waaronder de publieke omroep, hoog in Vlaanderen", zegt Ike Picone, docent Media en Journalistiek aan de Vrije Universiteit Brussel. "In vergelijking met andere landen of in tegenstelling tot sommige percepties is er ook weinig rechts-links-polarisatie in termen van vertrouwen. Mensen die zichzelf eerder als rechts gezind beschouwen hebben wel minder vertrouwen in Vlaamse nieuwsmerken dan mensen die zich eerder als links bestempelen. Maar het gaat hier niet om grote verschillen."

In de Verenigde Staten zijn die verschillen en polarisaties volgens het onderzoek veel groter, met Fox en The New York Times als extreme voorbeelden. "Vlaanderen heeft geen nieuwsmerken die extreem polariseren", legt Picone uit. "Vlaamse nieuwsgebruikers waarderen nieuwsmedia omdat ze hen up-to-date houden en hen helpen het nieuws te begrijpen, eerder dan om hun rol als democratische waakhond. Vooral in rijke Noord-Europese landen als Finland en Noorwegen wordt deze waakhondfunctie als belangrijker beschouwd."

Leeftijdsverschillen

Er zijn ook belangrijke verschillen in leeftijd en opleiding. "Terwijl 61 procent van de Vlaamse nieuwsgebruikers ouder dan 35 jaar het nieuws in het algemeen vertrouwt, daalt dit tot slechts 38 procent van de nieuwsgebruikers jonger dan 35 jaar. Dat wordt weerspiegeld in jongere nieuwsgebruikers die meer maatregelen nemen om met onbetrouwbare informatie om te gaan, zoals stoppen met het raadplegen van onnauwkeurige nieuwsbronnen of nieuws met anderen bespreken.

Minder vertouwen in sociale media

Nog opmerkelijk: het vertrouwen in nieuws via sociale media is lager, ook onder jongere nieuwsgebruikers. Tegelijkertijd geeft ongeveer 1 op de 5 respondenten jonger dan 35 jaar aan dat sociale media hun belangrijkste nieuwsbron zijn.