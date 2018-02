Belgen lusten geen konijn meer: "Je eet toch ook je kat of hond niet op?" Consumptie naar absoluut dieptepunt Marc Uyttenhove

05 februari 2018

17u13 0 De consumptie van konijn is in ons land naar een absoluut dieptepunt gezakt. Belgen eten nog slechts tweemaal per jaar een mager stukje konijnenvlees. Vooral jonge gezinnen haken massaal af. "Een konijn is eerst en vooral een schattig huisdier geworden met een hoge aaibaarheidsfactor", luidt het. "Je eet toch ook je hond of kat niet op?"

Nog tot 7 februari is het 'Week van het Konijn'. Daarmee wil Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de consument aanporren om eens vaker rund, varken of kip te vervangen door konijn. Op de radio lopen spotjes en in kookprogramma's op televisie, zoals 'Dagelijkse Kost', komt konijn aan bod. Met nieuwe, makkelijke en moderne recepten hoopt het VLAM vooral de jongere gezinnen aan te zetten om opnieuw voor konijn te kiezen. "Bovendien is het vaak niet geweten dat konijn een magere en veelzijdige vleessoort is, rijk aan omega 3-vetzuren", luidt het. En die campagne blijkt hard nodig, want jaar na jaar gaat de verkoop van konijnenvlees achteruit.

