Belgen krijgen Spaanse vakantiewoning steeds moeilijker verhuurd TTR

14 augustus 2018

17u37 0 Steeds meer Belgen krijgen hun Spaans vakantieverblijf moeilijk verhuurd. Daarnaast is de bezettingsgraad van de vakantiewoningen in Spanje vorig jaar voor het eerst in vijf jaar gedaald met zo'n 3 procent. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedbedrijf Azull op basis van officiële cijfers.

Er komen steeds meer hotels bij en ook het aanbod op platformen als Airbnb stijgt, waardoor het voor Belgen moeilijk is om hun vakantieverblijf verhuurd te krijgen aan toeristen. “Door de populariteit van Spanje als vakantiebestemming stijgt het aanbod aan accommodaties gewoon nòg sneller dan het aantal toeristen", meent Marleen De Vijt, CEO van Azull, de Belgische marktleider in Spaans vastgoed.



Veel beterschap lijkt er op het eerste gezicht niet op komst. Ook dit jaar is er sprake van een dalende bezettingsgraad van vakantiewoningen en - appartementen: zo'n 3,8 procent ten opzichte van juni vorig jaar.

Verhuurstop

Bepaalde regio's zijn intussen gestart met een 'verhuurstop'. “Voor alle nieuwbouw in Mallorca geldt sinds 1 augustus dat kortetermijnverhuur - dat is minder dan 3 maanden - niet meer mag. En in de hoofdstad, Palma De Mallorca, mag zelfs geen enkel appartement, oud of nieuw, nog verhuurd worden aan toeristen, tenzij je er een specifieke vergunning voor hebt", verduidelijkt De Vijt.



"Die maatregelen werden genomen omdat de prijzen er door het toerisme zodanig gestegen zijn, dat de lokale bevolking het steeds moeilijker heeft om te kunnen huren", klinkt het.

Geen koopjes

De periode dat het vooral investeerders waren die voor het geld kwamen, lijkt voorbij. De Belgische marktleider in Spaans vastgoed waarschuwt dat "echte koopjes bijna niet meer te vinden zijn". "Af en toe wordt nog uitgepakt met rendementen boven de 7 procent, maar dat is zonder belastingen en kosten gerekend. In werkelijkheid hou je op het einde van de rit eerder rond de 2 procent over."