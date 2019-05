Belgen in het buitenland stemmen groener kg

26 mei 2019

17u44

Bron: Belga 0 Landgenoten in het buitenland stemmen duidelijk groener, zo blijkt uit de volledige officiële resultaten. Vlaams Belang wint ook, maar minder fors. N-VA verliest, maar dat verlies is eveneens minder groot. Elke provincie heeft een kanton “Buitenlandse zaken”.

Buza Antwerpen

In het speciaal kanton Buza Antwerpen - de stemmen van alle Antwerpenaren in het buitenland - blijft N-VA de grootste partij (25,7 procent) maar verliest het 2,3 procentpunt. Tweede partij is Groen (22,2 procent), met een winst van 5,7 procentpunt. Verlies is er ook voor Open Vld (22 procent), CD&V (7,9 procent) en sp.a (7,6 procent). Winst is er voor Vlaams Belang (7,8 procent), dat 2,6 procent stijgt.



Buza Oost-Vlaanderen

Een zelfde beeld in het speciaal kanton Buza Oost-Vlaanderen. Groen is er zelfs de grootste (26,2 procent) met een groei van 7,8 procent. Open Vld (25,3 procent), N-VA (19,3 procent), CD&V (7,7 procent) en sp.a (6,9 procent) verliezen. Vlaams Belang wint 1,65 procentpunt tot 6,9 procent.

Buza West-Vlaanderen

In het speciaal kanton Buza West-Vlaanderen wint Groen 8,9 procentpunt tot 28,3 procent. Vlaams Belang wint 1,3 procentpunt tot 6,9 procent. Verlies is er voor Open Vld (20 procent), N-VA (21,2 procent), CD&V (10 procent) en sp.a (7,6 procent).

Buza Limburg

Groen is ook de grote winnaar bij de Limburgers in het buitenland: de partij stijgt 9,7 procentpunt tot 22 procent, terwijl Vlaams Belang 5,2 procentpunt wint tot 10,7 procent. Open Vld (18,1 procent), N-VA (17 procent), CD&V (14,8 procent) en sp.a (11,4 procent) verliezen.

Buza Brussel

In Brussel haalt Ecolo 31,35 procent van de stemmen, gevolgd door MR met 26,07 procent , de PS met 12,73 procent, het cdH met 5,53 procent en de partij DéFI met 5,35 procent. De andere partijen komen niet boven de kiesdrempel van 5 procent uit.

Buza Henegouwen

In de provincie Henegouwen haalt Ecolo 32,99 procent van de stemmen, gevolgd door de PS met 22,05 procent, MR met 20,31 procent, het cdH met 7,81 procent en de PTB met 5,38 procent.

Buza Luik

Ook in de provincie Luik haalt Ecolo 31,46 procent, gevolgd door MR met 27,03 procent, de PS met 16,29 procent, de PTB met 7 procent en het cdH met 4,92 procent.

Buza Luxemburg

Ecolo is ook de grote winnaar bij de Luxemburgers in het buitenland: de partij haalt 33,71 procent, gevolgd door MR met 29,69 procent, cdH met 11,61 procent en de PS met 10,27 procent.

Buza Namen

In de provincie Namen haalt Ecolo 36,03 procent, gevolgd door MR met 22,9 procent, de PS met 14,81 procent en het cdH met 9,6 procent.

Buza Waals-Brabant

In Waals-Brabant daarentegen haalt de MR 40,23 procent, gevolgd door Ecolo met 29,59 procent, de PS met 8,2 procent en het cdH met 7,13 procent.