Belgen hebben lage gasfactuur in vergelijking met buurlanden

IB

04 september 2019

05u59

Bron: Belga

2

De aardgasprijs in Europa zit op het laagste peil in tien jaar. Belgische gasverbruikers profiteren zelfs nog meer dan in de buurlanden. Dat schrijft De Standaard vandaag.