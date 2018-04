Belgen hebben in buitenland recht op consulaire bijstand, mits uitzonderingen kv

18 april 2018

20u57

Bron: Belga 0 De commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer heeft woensdag een wetsontwerp goedgekeurd dat het consulair wetboek wijzigt. Een Belgisch staatsburger heeft recht op consulaire bijstand wanneer hij in het buitenland in de problemen komt. Maar dat geldt niet indien de burger reist naar een gebied dat wordt afgeraden door het reisadvies van Buitenlandse Zaken of naar een gebied waar een gewapend conflict heerst.

Vandaag bestaat er in België geen wettelijk kader voor de consulaire bijstand. Maar dat werd onder meer noodzakelijk door de komst van Europese wet- en regelgeving over het recht op consulaire bijstand voor niet-vertegenwoordigde burgers in het buitenland.

Staatsburger

Om recht te hebben op consulaire bijstand moet men Belgisch staatsburger zijn. De bijstand wordt ook toegekend aan EU-burgers in een land waar zij geen vertegenwoordiging hebben. Niet-Europese echtgenoten of partners hebben dat recht niet, behalve bij een ernstige crisis.

De bijstand wordt geleverd bij sterfgevallen, ernstige ongevallen of ziekten, arrestatie of detentie, de verontrustende verdwijning van een Belg, extreme noodtoestand, internationale ontvoering van kinderen. Ook slachtoffers van geweldmisdrijven hebben recht op bijstand. Ook bij de repatriëring van in moeilijkheden verkerende burgers van de EU wordt bijstand gegeven.

Risicogebieden

De bijstand is geen recht maar een mogelijkheid wanneer de Belg reist naar een land dat wordt afgeraden door het reisadvies van Buitenlandse Zaken of naar een gebied waar een gewapend conflict heerst, of wanneer hij de oproep van Buitenlandse Zaken om de regio of het gebied negeert of onredelijke risico's neemt. "Dit moet de burger responsabiliseren", benadrukte minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in de commissie. "Dat betekent niet dat we niet tussenkomen, maar er zijn grenzen", voegde hij eraan toe.

Na overleg met de inlichtingendiensten, politie en OCAD kan er toch bijstand geleverd worden "indien de persoon belangen verdedigde die in de lijn liggen van de Belgische belangen of indien de tussenkomst kan bijdragen tot het vinden van de waarheid in een strafzaak". Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeksjournalisten die in moeilijkheden zijn of om humanitair personeel.

De bijstand is niet gratis, maar kan nadien terugbetaald moeten worden, zo wordt in een artikel verduidelijkt.

