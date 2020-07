Belgen blijven verlof opnemen in zomermaanden, ondanks corona AW

31 juli 2020

10u57

Bron: Belga 10 De 'coronazomer' beïnvloedt Belgische werknemers weinig bij het inplannen van hun verlofdagen. Dat blijkt uit een bevraging in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team. Negentig procent van de werknemers neemt vakantie in juli of augustus, bijna twee op de drie neemt deze zomer evenveel vakantiedagen op als andere jaren.

Hoewel het coronavirus ons dagelijkse leven de voorbije maanden sterk beïnvloedde, blijft de Belg vasthouden aan zijn of haar vakantieplannen. Onderzoeksbureau iVOX deed een online bevraging bij een representatieve steekproef van 1.050 werknemers en werkgevers. Negentig procent van de werknemers neemt vakantie in juli en/of augustus, 62 procent neemt evenveel verlof op als in andere jaren. Wel wordt deze zomer opvallend veel gereisd in eigen land. Nog een kwart begeeft zich buiten de landsgrenzen.

De meeste werknemers worden bovendien niet onder druk gezet om vakantie op te nemen, omdat er bijvoorbeeld te weinig werk is. Zeven op de tien bepaalt zelf of ze al dan niet verlof nemen, bij 12 procent vroeg de werkgever wel om zoveel mogelijk vakantiedagen op te nemen in juli en augustus.



Uit de enquête blijkt ook dat 56 procent van de werkgevers thuiswerken toelaat, een duidelijke stijging vergeleken met een gelijkaardige bevraging twee jaar geleden. Toen stemde 1 op de 3 hiermee in. Meer dan een kwart van de werknemers werkt ook effectief hoofdzakelijk thuis, maar 6 op de 10 blijft meestal op het bedrijf werken.

Van een zomervakantieblues is overigens niet echt sprake: 6 op de 10 zegt dat de werksfeer tijdens de grote vakantie meer ontspannen is. De helft van de bevraagde werknemers beleeft meer plezier aan zijn job tijdens die periode, hoewel 60 procent het wel drukker heeft dan anders.