Belgen blijven binnen, Britten en Russen komen nog massaal buiten IB

25 maart 2020

02u00

Bron: Citymapper.com, The Economist 2 De maatregelen die regeringen wereldwijd hebben genomen om contact tussen mensen tot een minimum te beperken om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden niet overal even goed nageleefd. Dat blijkt uit data van de routeplanner Citymapper, die een beeld geven van hoe de bevolking in veertig wereldsteden zich beweegt.

Uit de data van de ‘Citymapper Mobility Index’ blijkt dat de Brusselaars (en bij uitbreiding de gehele Belgische bevolking) de door de regering opgelegde maatregelen relatief goed naleven, zeker in vergelijking met de Britten en de Russen, waar weliswaar pas later maatregelen afgekondigd zijn die de bewegingsvrijheid en het openbare leven beperken.

In de periode van 9 tot 15 maart werden in Brussel volgens de data zo'n 30% minder verplaatsingen ondernomen dan normaal. Vanaf 14 maart, de dag waarop scholen, disco’s, cafés en restaurants en andere openbare plekken voor het eerst gesloten bleven en publieke bijeenkomsten niet langer waren toegestaan, daalde het aantal geplande trips nog verder tot 23% van het normale niveau. Op 20 maart, toen de regering besloot de grenzen grotendeels te sluiten om grenstoerisme tegen te gaan, was het aantal geplande trips al gedaald tot 7% van het normale niveau. Gisteren (dinsdag 24 maart) ging het om 8% van het normale niveau.

lees verder onder de tabel:

Persoonlijke mobiliteit daalt wereldwijd

Uit de data blijkt verder dat de persoonlijke mobiliteit in alle veertig steden in de afgelopen twee weken is gedaald, maar er zijn grote regionale verschillen. In Seoel (Zuid-Korea) en Tokio (Japan) kenden begin maart al een grote daling in mobiliteit, die zich stabiliseerde terwijl de verspreiding van het coronavirus in die regio's langzaam afnam.

In Australië en Rusland is er volgens de data nog steeds ongeveer half zoveel mobiliteit in vergelijking met een normale dag. In die landen zijn nog relatief weinig doden te betreuren. In Noord-Amerika en west-Europa, waar het virus in sommige landen al honderden levens geëist heeft, is de grootste terugval in persoonlijke mobiliteit waar te nemen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.

Citymapper wordt door 20 miljoen mensen wereldwijd gebruikt. De mobiliteitsindex waaruit deze cijfers komen, schat hoeveel mensen er op een dag ‘onderweg zijn’ in een selectie van veertig wereldsteden in vergelijking met een normale dag. De index is gebaseerd op de verplaatsingen die gebruikers van de app te voet of via het openbaar vervoer maken.