Belgen bij minst flexibele werknemers van Europa

lva

08 januari 2019

04u24

Bron: Belga

0

In vergelijking met de meeste andere Europeanen hoeven Belgische werknemers veel minder flexibel te werken. Slechts een op de tien Belgen werkt 's avonds, op zondag of in shifts. Nachtwerk blijft zelfs een absolute uitzondering, leren nieuwe cijfers van het Steunpunt Werk, dat verbonden is aan de KU Leuven. De cijfers slaan op het jaar 2017 en er zijn verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel, maar die zijn beperkt. Dat meldt De Tijd dinsdag.