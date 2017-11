Belgen bij allergrootste drinkebroers en pillenslikkers van Europa FT

15u43

Bron: De Tijd 0 Photo News De Belg slaat gemiddeld 12,6 liter alcohol per maand achterover. We slikken drie keer zoveel antibiotica dan onze noorderburen en drinken meer alcohol dan in 27 andere EU-landen. Dat heeft een nieuwe OESO-studie uitgewezen.

De belangrijkste doodsoorzaken in ons land zijn hartaanvallen, beroertes en kankers. Dat zegt een studie die onderzoek heeft gedaan naar de gezondheid in alle 28 EU-landen. 28 procent van de overlijdens is te wijten aan een ongezonde levensstijl - roken en alcohol drinken blijken nog altijd de grootste boosdoeners. Op dat vlak doen we het zelfs héél slecht. Zo slaat de Belg gemiddeld 12,6 liter alcohol per maand achterover. Het gemiddelde in de Europese Unie ligt op 9,9 liter. Drinkebroers dus. Alleen Litouwen steekt ons voorbij.

Bovendien daalt het alcoholgebruik in België niet onmiddellijk. Dat doet het wel sinds 2000 in de meeste andere EU-landen. De rapporteurs beklemtonen dat op beleidsvlak weinig of niets wordt gedaan in ons land om die trend te breken. Er zijn wel preventiecampagnes die zich richten op gezonde voeding, maar niet (of nauwelijks) op alcoholgebruik.

We nuttigen trouwens niet alleen te veel bier, wijn, cocktails en sterke dranken, maar slikken ook te veel antibiotica. Alleen Frankrijk en Griekenland doen het nog slechter. Ook opvallend: ons verbruik van antibiotica ligt drie keer hoger dan in Nederland.

Staat daar allemaal haaks op: we wel top in het redden van levens van mensen die lijden aan kanker en hart- of vaatziekten.