Belgen 6 uur vast op defecte trein tussen Frankfurt en Brussel: “Zelfs toiletten werkten niet meer” Sabine Van Damme Koen Van De Sype

28 februari 2020

21u41 4 Binnenland Een aantal Belgen hebben vanmiddag maar liefst zes uur lang vastgezeten op een defecte trein tussen Frankfurt en Brussel. De trein viel twee uur na vertrek stil, net over de grens met België. Pas vier uur later kwam een noodlocomotief ter plaatse, die de trein naar Luik sleepte. Een rit die nog eens twee uur duurde. In Luik moesten de passagiers dan maar zelf in Brussel zien te raken.

Een kleine drie uur duurt de rit tussen de luchthaven van Frankfurt en Brussel-Zuid met de Intercity-Express (ICE) van spoorwegmaatschappij DB Fernverkehr normaal. Toen de hogesnelheidstrein om 12.43 uur het station uitreed in Frankfurt, verwachtte de Gentse zanger Kurt Burgelman van BiezeBaaze dan ook om 15.35 uur in Brussel te zijn. Het bleek ijdele hoop.

Grens

“Om 14.45 stonden we opeens stil, net over de grens met België”, vertelt Burgelman. “Er was zelfs geen elektriciteit meer. Na 20 minuten werd ons verteld dat het om een technische panne ging en kregen we gratis drank aangeboden in de restauratiewagen. Niks werkte nog, de toiletten konden zelfs niet meer doorgespoeld worden. Maar iedereen was vriendelijk, en we kregen info. Meer konden die mensen ook niet doen.”





Vier uur lang stond de trein gewoon stil. “Daarna kwam een noodlocomotief en zijn we met een slakkengang naar Luik gesleept. Daar stopte de rit even voor 21 uur. Van daar moesten we het zelf maar uitzoeken.”

Het was dubbel zuur voor Burgelman, want hij moest zijn geplande optreden van vrijdagavond noodgedwongen afgelasten.

De NMBS bevestigt het verhaal. “De passagiers zullen nog vlot in Brussel raken, want er rijden nog voldoende treinen”, klinkt het bij woordvoerder Bart Crols.