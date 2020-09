Belg zit mee aan het roer bij ontwikkeling coronavaccin: “Zodra we groen licht krijgen, kan inenten beginnen”

"Als ik mij baseer op de dossiers die ik kon volgen, durf ik te zeggen dat we in maart 2021 een Covid-19-vaccin ter beschikking hebben in België." Dat zei de topman van geneesmiddelenagentschap FAGG donderdag in deze krant . Het vaccin in kwestie is dat van AstraZeneca, ontwikkeld in het Britse Oxford. Onze landgenoot Bruno Holthof (59), CEO van Oxford University Hospitals, zit mee in de cockpit bij de ontwikkeling. "Zodra we groen licht krijgen, kan het vaccineren beginnen."