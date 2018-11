Belg wint ruim 50 miljoen euro met Euromillions KVDS

16 november 2018

22u26

Bron: Belga 53 Een Belg heeft de jackpot van meer dan 50 miljoen euro gewonnen bij Euromillions. Dat meldt de Waalse krant Sudpresse. Het exacte bedrag bedraagt 50,34 miljoen euro.

De winnaar had 5 cijfers en 2 sterren correct en is daarmee de vierde Belg die dit jaar wint in rang 1, aldus Sudpresse. Meer nieuws volgt.