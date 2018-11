Belg wint ruim 50 miljoen euro met Euromillions KVDS

16 november 2018

22u26

Bron: Belga 0 Een Belg heeft de jackpot van meer dan 50 miljoen euro gewonnen bij Euromillions. Dat meldt de Waalse krant Sudpresse. Het exacte bedrag bedraagt 50,34 miljoen euro.

De winnaar had 5 cijfers en 2 sterren correct en is daarmee de vierde Belg die dit jaar wint in rang 1, aldus Sudpresse. Meer nieuws volgt.