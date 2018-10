Belg wint jackpot van 17 miljoen euro met EuroMillions avh

05 oktober 2018

22u19 0 Een Belg heeft de Euromillions-jackpot van 17 miljoen euro gewonnen, de winnaar heeft zich nog niet gemeld. Een tweede Belg won bovendien 156.384,60 euro met vijf juiste getallen en één juiste ster.

De winnende getallen waren 8-16-24-26-35 en sterren 3 en 11.

Het is al de derde keer dit jaar dat een Belg met de jackpot aan de haal gaat. In april won een landgenoot ook al 17 miljoen euro en in augustus won een Belgische speler 107 miljoen euro.

Het Belgisch record staat op naam van een straatveger uit Schaarbeek. Hij won in oktober 2016 168 miljoen euro.