Belg wint jackpot EuroMillions maar krijgt ‘maar’ 32 miljoen omdat er nog tweede winnaar is KVDS

29 mei 2019

10u33 26 Binnenland Een Belg heeft gisteren het groot lot gewonnen bij de trekking van EuroMillions. Hij rijft echter niet het volledige winstbedrag binnen, want er was nog een tweede winnaar met de 5 juiste cijfers en 2 juiste sterren. Daardoor krijgt hij ‘maar’ 32 miljoen.

Er was gisteren 65 miljoen euro te verdelen bij EuroMillions. Het is niet bekend wie de winnende Belg precies is en waar hij gespeeld heeft, maar hij of zij kan binnenkort exact 32.676.834 euro op zijn of haar bankrekening zien verschijnen.

Ster

En er was nog een Belg bij de gelukkigen, zo blijkt uit de resultaten. Die had 5 juiste cijfers en 1 juiste ster. Die ene ster kostte wel gigantisch, want hij of zij krijgt ‘maar’ 116.990 euro.





De winnende cijfers waren 7 – 19 – 20 – 28 – 29 en de winnende sterren 1 – 5.





EuroMillions bestaat intussen 15 jaar en je kan eraan deelnemen in 9 verschillende landen, waaronder België. De recordwinst staat op naam van een Portugees en een Brits koppel. Die wonnen allebei maar liefst 190 miljoen euro. De eerste in 2014, het koppel in 2012. Dat bedrag is ook het maximumbedrag dat de deelnemende loterijen hebben vastgelegd.

De grootste gelukvogel in België viel op 11 oktober 2016 in de prijzen. Hij reef een winst van 168 miljoen euro binnen.