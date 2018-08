Belg wint 107 miljoen euro met Euromillions Redactie

21 augustus 2018

22u12 185 Een Belg heeft bij de EuroMillions-trekking van vanavond de jackpot van ruim 107 miljoen euro gewonnen. Dat bedrag, 107.839.228 euro om precies te zijn, krijgt hij of zij in ruil voor 5 winnende nummers en 2 winnende sterren. De winnende combinatie bestaat uit de getallen 16, 23, 42, 43 en 49, en de sterren 10 en 12.

Hoewel duizelingwekkend hoog is de jackpot van vanavond nog steeds minder dan het recordbedrag van 168 miljoen euro dat een man uit de regio Brussel op 11 oktober 2016 met het kansspel kon winnen. Overigens was er ook een Belg die, net als 5 andere personen, 5 getallen en 1 ster juist had, goed voor een bedrag van 193.673 euro

Om u een idee te geven: met 107 miljoen euro kan je 1.386 Porsche Cayennes (basisprijs 77.778,8 euro) kopen. Of 3.057 exemplaren van de duurste Louis Vuitton-tassen (35.000 euro), al zijn er daar amper 25 van gemaakt.