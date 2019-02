Belg wandelt casino buiten met ruim 1 miljoen euro: “Ik stop met werken” HR

14 februari 2019

12u53

Bron: Holland Casino, TV Valkenburg, Nu.nl 6 Een Belgische man heeft in Holland Casino Valkenburg de Mega Millions Jackpot gewonnen. Hij kreeg een cheque van 1.064.676 euro mee naar huis. “Ik wil stoppen met werken”, liet hij nog weten.

De winnaar is een man uit Luik. De man, die Christian heet, speelde op een Mega Millions-speelautomaat met een inzet van vijf euro per keer. Spelers kunnen op zo’n automaat ook voor een lagere inzet kiezen, maar maken dan kans op een lagere jackpot. Bij zijn achtste poging was het bingo. Hij heeft zijn inleg dus meer dan terugverdiend.

“Na het winnen van de prijs zei de Waal meteen dat hij wilde stoppen met werken”, laat het casino weten. “Geweldig dat wij een van onze gasten zo’n geweldige avond en zo’n mooie toekomst kunnen bieden.”

Drie weken geleden sleepte in Holland Casino Utrecht een andere winnaar ook al 1,9 miljoen euro in de wacht. En in april vorig jaar wandelde in de vestiging van Eindhoven iemand met 2,8 miljoen naar buiten.