Belg voelt zich door coronacrisis meer verbonden met partner, maar maakt meer ruzie met de kinderen ADN

03 april 2020

18u01

Bron: iVOX 0 Een peiling door onderzoeksbureau iVOX bij 5.000 Belgen heeft opvallende resultaten opgeleverd over ons (gezins)geluk in deze coronatijden. Zo maken we blijkbaar minder ruzie met onze partner, maar wel vaker met de kinderen. Tegelijkertijd zijn we dankbaar dat we nu meer tijd met ons gezin kunnen doorbrengen en willen we ons leven beteren na deze crisis. Tijd steken in wat écht telt, minder stressen over banale dingen.

Deze vreemde en ongewone coronatijden hebben een negatief effect op ons gevoel van algemeen geluk, zo blijkt uit de enquête. De crisis roept vooral gevoelens op van onzekerheid, stress en angst. Zo geeft een kwart van de Belgen (27%) aan dat ze zich vaker somber voelen dan vroeger. Bijna één op de drie Belgen (31%) piekert meer en bijna evenveel mensen (30%) voelen zich vaker rusteloos. Anderzijds geeft ruim 66% procent van de Belgen aan dat ze de kleine dingen in het leven nu meer appreciëren.

Verbondenheid met onze partner

Daar horen ook de geluksmomentjes met ons gezin bij. Het feit dat we nu veel vaker tijd spenderen met onze partner, zorgt niet voor meer ruzie. Wel 28 procent geeft zelfs aan minder ruzie te maken met hun partner dan voor de coronacrisis. Ook voelt 29 procent minder spanningen in de relatie, en voelt 21 procent zich méér verbonden met lief of echtgenoot. Dat ondanks het feit dat 30 procent aangeeft minder seks te hebben en ook minder tedere momenten te beleven (22%).



Bijna vier op de tien Belgen met een partner (39%) geeft aan dat ze door het vele samenzijn het gevoel hebben dat ze elkaar beter leren kennen. Af en toe is het wel te veel van het goede. Een kwart van de Belgen met een relatie (26%) stelt dat ze graag eens een pauze zouden hebben, even weg van hun partner, waarbij ze niet in elkaars buurt zijn.

Ruzie met de kinderen

Het grote merendeel van de Belgische ouders met inwonende kinderen is blij om nu veel tijd samen door te brengen; maar liefst 81 procent zegt het leuk te vinden vaker bij hun kinderen te zijn. Ruim één op de drie Belgische ouders (36%) geeft aan dat ze van plan zijn om na de coronacrisis meer tijd met hun kinderen door te brengen.

Al zijn er vooral met de kinderen, meer dan met de partner, spanningen. Ongeveer één op de vijf Belgen met inwonende kinderen (19%) geeft aan dat ze nu meer ruzie maken met hun kroost. De helft van de Belgen met kinderen en/of een partner (50%) zegt dat ze dichter naar hun gezin toegegroeid zijn in vergelijking met voor deze pandemie.

Goede voornemens

Na de crisis wil de Belg vooral zijn leven beteren, zo blijkt. Zowel op het vlak van stress en ontspanning als op het vlak van sport en beweging. Zo geeft bijna de helft van de Belgen (45%) aan om - als dit allemaal voorbij is - minder te zullen stressen over banale dingen. Twee op de vijf (40%) wil meer tijd steken in wat echt telt.

Lees ook: Beat the lockdown: 5 tips voor een stressvrije relatie (+)

Meer over samenleving

familie