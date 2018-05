Belg verzamelt zuurdesems van meer dan 100 jaar oud: "Ik haal zuurdesem van overal ter wereld" Karl De Smedt verzamelt zuurdesems van meer dan 100 jaar oud in bibliotheek BIEKE CORNILLIE

16 mei 2018

16u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brood bakken met een 120 jaar oud zuurdesem uit Canada? Geen probleem voor bakker Karl De Smedt (47). Hij verzamelt desems van over de hele wereld, onderzoekt ze en houdt ze bij in een zuurdesembibliotheek. "Door de omschakeling van bakkers van desem naar gist is veel kennis verloren gegaan."

1898. In dàt jaar was de overgrootvader van de Canadese Ione Christensen (87) er rotsvast van overtuigd dat hij, net als duizenden anderen in die periode, goud zou vinden in Dawson City, een stad in het Canadese territorium Yukon. De goudzoekers die de Gold Rush wilden overleven- er stond hen een tocht van 800 kilometer over woest terrein te wachten- hadden stuk voor stuk dezelfde energieboost op zak: een stukje zuurdesem. Ze maakten er onderweg flapjacks mee, een soort pannenkoekjes. Maar belangrijker: ze konden het deeg makkelijk onderweg aanvullen met nieuwe bloem en water.

Een potje met wat van dié 'Yukon Gold Rush zuurdesem' staat nu in de zuurdesembibliotheek van Sankt Vith. Karl De Smedt ging het een paar weken terug persoonlijk ophalen bij Ione Christensen, die samen met haar familie het deeg van haar overgrootvader al jarenlang 'in leven houdt'. Telkens ze met een deeltje wafels bakt, voegt ze aan de overgebleven desem weer nieuw water en verse bloem toe. "Iemand had me via sociale media een radiofragment bezorgd waarin ik het verhaal van Iona en haar zuurdesem hoorde", vertelt Karl. "Ik wist meteen, dat zuurdesem moet ik hebben."

Het is maar één van de ondertussen 107 verhalen en evenveel zuurdesems die Karl De Smedt verzamelde.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN