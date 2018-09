Belg produceert op één jaar tijd 63 miljoen ton afval AW

20 september 2018

17u21

Bron: Belga 0 De Belgische economie en huishoudens produceren samen iets meer dan 63 miljoen ton afval. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Na een opmerkelijke dip in 2012 was er in 2014 en 2016 een behoorlijke stijging in de totale hoeveelheid afval.

In 2016 produceerden we in ons land samen meer dan 63 miljoen ton afval, tegenover bijna 58 miljoen ton in 2014 en 53,8 miljoen ton in 2012.

De grootste stijgingen zien we in de bouwsector, meer bepaald bij het minerale afval, en bij de afvalverwerkende industrie. De bouw (19,6 miljoen ton) en industrie (32,9 miljoen ton) zijn sowieso de grootste afvalproducenten. De landbouw blijft de sector met veruit de laagste afvalproductie. In 2016 was hij verantwoordelijk voor 269.192 ton afval, tegenover 311.833 ton in 2014 en 165.462 ton in 2012.

De huishoudens brachten in 2016 minder afval (5 miljoen ton) voort dan twee en vier jaar voordien (5,4 en 5,3 miljoen ton), en dat ondanks de toenemende bevolking.