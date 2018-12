Belg produceert gemiddeld 412 kilogram afval per jaar ADN

18 december 2018

15u08

Bron: Belga 0 De Belg produceert gemiddeld 412 kilogram gemeentelijk afval per jaar. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel op basis van de cijfers van 2017. Na een jarenlange dalende trend is er de laatste drie jaar een stabilisatie van de productie van gemeentelijk afval per inwoner.

Na de piek van 484 kilogram in 2005 ging het in dalende lijn. De afgelopen drie jaar is de daling er nog steeds, maar ze is minder scherp. In 2016 ging het nog om 421 kilogram. In totaal werd vorig jaar 4,659 miljoen ton afval ingezameld. Bij de verwerking zijn er weinig schommelingen te noteren behalve de daling van de hoeveelheid verbrand afval van 188 tot 177 kg/inwoner, zo luidt het.