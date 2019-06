Belg Philippe Lamberts (Ecolo) opnieuw covoorzitter Europese groene fractie jv

12 juni 2019

13u50

Bron: belga 0 De Belg Philippe Lamberts (Ecolo) is door de groene fractie in het Europees Parlement opnieuw verkozen als covoorzitter. Hij krijgt, net als dat de voorbije jaren al het geval was, de Duitse Ska Keller aan zijn zijde. Dat hebben de groenen bekendgemaakt.

Lamberts zetelt sinds 2009 in het Europees Parlement en maakte voordien carrière bij IT-bedrijf IBM. Hij werd in 2014, na de vorige Europese verkiezingen, covoorzitter van de fractie en volgde zo de Fransman Daniel Cohn-Bendit op. Eerst deelde Lamberts het voorzitterschap met Rebecca Harms, sinds eind 2016 met haar landgenote Ska Keller. Die jonge Duitse was in 2014 én in 2019 een van de uithangborden van de verkiezingscampagne van de Europese groenen.

Lamberts en Keller komen aan het hoofd te staan van een fors uitgebreide fractie. In het uittredende parlement telde hun groep 52 leden, in het nieuwe parlement gaan ze van start met minstens 75 leden.

In de fractie zetelen overigens niet alleen groenen. De ecologisten vormen traditioneel een gezamenlijke fractie met de regionalisten van de Europese Vrije Alliantie (EVA). Die verkozen gisteren al de Schot Alyn Smith als hun voorzitter. Hij wordt meteen de eerste vicevoorzitter van de gezamenlijke fractie.