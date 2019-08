Belg neemt kortste middagpauze in Europa PVZ

26 augustus 2019

13u52

Bron: Stepstone 0 Tweeëntwintig minuten, dat is hoelang een lunchpauze van de Belg gemiddeld duurt. In vergelijking met de andere Europese landen hebben de Belgen daardoor de kortste eetpauze. Dat blijkt uit een onderzoek van Stepstone.

Voor Belgische werknemers duurt de gemiddelde middagpauze slechts 22 minuten, terwijl de Britten, Duitsers en Fransen respectievelijk 24, 25 en 29 minuten aan hun maaltijd besteden. Ook de toegestane duur is hier korter. Het personeel in België mag gemiddeld maar 40 minuten pauzeren, in Duitsland is dat 62 minuten.

Verlies van bijna 45.000 euro netto

De onderzoekers van Stepstone gingen ook na in hoeverre de werknemers hun volledige middagpauze benutten. Uit die studie blijkt nu dat heel wat Europese werknemers (49 % tot liefst 60 %) hun lunchpauze niet volledig gebruiken. De Duitsers staan daarbij aan kop: 60% van het personeel blijkt daar te werken tijdens de pauze. De Belgen volgen onmiddellijk. Hier neemt 58% van de werknemers geen volledige middagpauze.

Hoewel het weinig invloed lijkt te hebben om dagelijks een kortere pauze te nemen, leiden de Belgische werknemers volgens de studie daardoor veel verlies. Volgens de onderzoekers zouden de Belgen doorheen hun carrière maar liefst 44.279 euro netto ontlopen door extra werk te doen tijdens de onbetaalde pauzes.

De belangrijkste reden voor het niet opnemen van een middagpauze klinkt in alle landen hetzelfde: te veel werk. Andere redenen zijn de mogelijkheid om vroeger naar huis te gaan en taken van collega’s te moeten overnemen.