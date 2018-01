Belg neemt bevel over van NAVO-vloot

Volgende maandag neemt fregatkapitein Peter Ramboer het bevel van de permanente NAVO-vloot SNMCMG1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1) over van de Letse Commandant Gvido Laudups. Dat meldt het Belgische ministerie van Defensie vandaag. Het is al zes jaar geleden dat de NAVO-vloot een Belgische bevelvoerder had. De plechtigheid vindt plaats in de Marinebasis Zeebrugge.