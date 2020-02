Exclusief voor abonnees

Belg met coronavirus hoopt snel weer thuis te zijn: “Het eten is hier geen vette, maar voor vanavond heb ik wel twee Leffes”

Ingrid De Vos

05 februari 2020

18u48

20

Philip Soubry (54), de Belgische coronapatiënt die in het Brusselse Sint-Pieters-ziekenhuis in quarantaine zit, is opnieuw getest. “Hopelijk is het virus al weg uit mijn lichaam en kan ik snel weg. Het eten is hier geen vette”.