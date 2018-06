Belg maakt zich weinig zorgen om



14 juni 2018



Bron: Belga 0 Ruim de helft van de Belgische mediagebruikers heeft in het algemeen vertrouwen in het nieuws, in Vlaanderen zelfs meer dan zes op de tien. Minder dan in andere landen maken we ons grote zorgen over 'fake news'. Dat blijkt vandaag uit een rapport van het Reuters Institute for the Study of Journalism aan de Universiteit van Oxford.

Volgens het onderzoek, waar de Vrije Universiteit Brussel aan meewerkte, heeft 53 procent van de Belgische mediagebruikers in het algemeen vertrouwen in nieuws. Als gepeild wordt naar het nieuws dat ze zelf consulteren, loopt dat vertrouwen zelfs op tot 59 procent.

In Vlaanderen gaat het respectievelijk om 62 en 66 procent. Vlaanderen telt daarmee, samen met Finland en Portugal, procentueel het hoogste aantal mediagebruikers dat positief antwoordt op de vraag of ze het meeste nieuws meestal kunnen vertrouwen. België als geheel staat achtste op een totaal van 37 landen.

Vergeleken met andere landen maken relatief gezien minder mediagebruikers in België zich grote zorgen over wat vals of echt is op het internet. Exact 46 procent is "zeer of extreem bezorgd" daarover. In Frankrijk is dat 62 procent, in de VS 64 procent en in Brazilië zelfs 85 procent. In Nederland is met 30 procent de bezorgdheid het laagst.

Geen verkiezingen

Volgens het rapport genieten "nieuwsmerken traditioneel een grote mate van vertrouwen in België, vooral in Vlaanderen". "België had de voorbije jaren geen verkiezingen. Samen met publieke omroepen die vertrouwd worden, kan dit verklaren waarom 'fake news' tot dusver weinig aandacht genereerde bij beleidsmakers", klinkt het in het rapport. Er wordt wel op gewezen dat minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) recent een expertengroep rond fake news oprichtte.

Uit het rapport blijkt voorts dat tv-nieuws geleidelijk terrein verliest ten opzichte van online media, ook al neemt het gebruik van sociale media voor nieuws af. Het gebruik van smartphones om nieuws te consulteren, steeg dan weer met acht procentpunt sinds 2016.

In totaal werden in België 2.006 respondenten online bevraagd. De groep is representatief voor de Belgische bevolking met toegang tot internet (88 procent), klinkt het.