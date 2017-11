Belg legt als eerste Amerikaanse Route 66 af per zonnefiets avh

De 53-jarige Belg Michel Voros heeft in de VS als eerste de beroemde Route 66 met een zonnefiets afgelegd. Hij vertrok begin oktober met zijn zelfgemaakte fiets in Chicago (Illinois) en kwam vrijdag na 49 dagen aan in Santa Monica (Californië).

Voros legde in totaal 3.940 kilometer af, langs 45 steden en acht staten.

Verrijking

Buiten enkele kleine incidenten, zoals platte banden en een kapotte wielas, heeft de avonturier tijdens zijn tocht niet met grote problemen te kampen gehad. Zijn tocht was bovendien een verrijking op menselijk vlak, aangezien hij naar eigen zeggen "ongelooflijk goed" onthaald werd door de Amerikanen.

"In tegenstelling tot wat we zouden denken, is de gemiddelde Amerikaan in het centrum van de VS erg geïnteresseerd in alles wat 'groen' en duurzaam is, en in groene energie", aldus Voros aan Belga.

De telecom-ingenieur wilde met zijn tocht dan ook groene energie in de schijnwerpers zetten, en ook de "Willie Dixon Foundation" steunen, die jonge muzikanten helpt om muziekinstrumenten aan te kopen en muzieklessen helpt betalen.

Michel Voros

Zelf gebouwd

Voros bouwde - "onderdeel per onderdeel" - zijn eigen elektrische fiets, die aangevoerd wordt door zonnepanelen die achter de fiets getrokken worden als een soort aanhangwagen. De motor haalt bij zonneschijn een snelheid van 32 km/u en heeft een autonomie van 160 kilometer. Tijdens zijn tocht werd hij begeleid door zijn vrouw, die hem achtervolgde in een busje met zijn bagage en vervangstukken voor zijn fiets.

De ingenieur neemt nu enkele dagen rust in Californië, en zal binnen twee weken weer aan het werk gaan in Brussel. Hij droomt echter al over zijn volgende avontuur: de 630 kilometer tussen Orlando en Key West per fiets afleggen.