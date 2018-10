Belg laat de kurken knallen: we drinken alsmaar meer champagne DVDE ADN

08 oktober 2018

14u03

Bron: Belga 0 De Belgen drinken meer en meer champagne. Vorig jaar importeerde ons land negen miljoen flessen. Zo zijn we wereldwijd de vijfde grootste invoerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van importeurs uit de champagnestreek.

De Verenigde Staten staan op de eerste plaats, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Japan. Maar ook de Belgische markt kende vorig jaar dus een duidelijke groei: plus 8,9 procent in volume en 10,4 procent in waarde, waardoor ons land wereldwijd de vijfde champagne-invoerder is. Bovendien houdt dat cijfer geen rekening met de rechtstreekse aankoop van champagne door België in Frankrijk.



De Belgen houden het in hun keuze van de bubbels vooral droog. Zo bedraagt het marktaandeel van de Brut 92,3 procent van de totale verkoop. De andere champagnes verdwijnen daartegen in het niet, met 3,4 procent voor de rosé, 2,7 voor de cuvées spéciales en 1,7 voor de demi-sec.