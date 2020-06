Belg kiest steeds vaker voor bioproducten: vooral biologische vleesvervangers, eieren en groenten zijn populair HLA

08 juni 2020

13u49

Bron: Belga 0 Belgen kiezen steeds vaker voor bioproducten en kopen meer versproducten zoals groenten, fruit, vlees en aardappelen. Dat blijkt uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

De voorbije tien jaar gaven Belgen 11 procent meer uit aan bioproducten. In 2019 ging het in totaal om zo'n 305 miljoen euro in Vlaanderen en 779 miljoen euro in heel België. Het contrast met de totale bestedingen aan voeding valt op. Die stegen met gemiddeld amper 0,8 procent de voorbije tien jaar. Volgens het VLAM vinden consumenten sneller de weg naar bioproducten en kopen ze die producten ook regelmatiger. Het globale aandeel van bioproducten in België stijgt uit boven de 3 procent, al is er een groot verschil tussen de verschillende producten. Vooral vleesvervangers worden bio gekocht (20 procent), gevolgd door eieren (9 procent) en groenten (6 procent). Vleeswaren bengelen achteraan met het laagste bio-aandeel (minder dan 1 procent).

Er zijn ook steeds meer bioproducten op de markt. Zo stijgt het aantal bioreferenties jaarlijks, tot 14.000 vorig jaar. "Tegenwoordig is voor bijna elk product wel een biovariant in de winkelrekken te vinden", klinkt het.



In absolute cijfers zijn de welgestelde gezinnen met kinderen en de welgestelde gepensioneerden de belangrijkste groep biokopers. De gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen hebben het laagste bio-aandeel (1,6 procent). Al heeft die groep zijn bio-aandeel wel verdubbeld sinds 2010. Dat komt omdat ook discountwinkels ook bioproducten hebben geïntroduceerd.

Buurtsupermarkt

Terwijl de bioproducten nog het vaakst verkocht worden in de klassieke grote supermarkt (39 procent marktaandeel), wint de buurtsupermarkt aan terrein in 2020. Het VLAM ziet ook een verband met de lockdownmaatregelen, nu de Belg zijn buurt en dus ook de buurtsupermarkt herontdekt. "We voelen ons solidair met de boeren en de handelaars die vandaag het beste van zichzelf geven om ons te voorzien van lekker eten", klinkt het.

Maar liefst 76 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze het belangrijk vinden om tijdens de crisis zoveel mogelijk de lokale handelaars te steunen. En wel 80 procent stelt dat de landbouwsector respect verdient voor de manier waarop hij tijdens de crisis blijft zorgen voor ons voedsel. Verder zegt 61 procent zich nu (nog) meer bewust te zijn van het belang van een sterke inlandse landbouwsector. En tot slot geeft 33 procent aan nu meer belang te hechten aan de inlandse herkomst van voeding.

