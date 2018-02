Belg is verknocht aan slaap- en kalmeermiddelen, dat moet anders In 2016 460 miljoen dosissen verkocht mvdb

Bron: Belga 1 De Belg is kampioen in het nemen van slaap- en kalmeermiddelen. Om daar iets aan doen heeft m inister van Sociale zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vandaag de campagne 'Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen' gelanceerd.

De laatste volledige cijfers van 2016 spreken boekdelen. Apothekers verkochten dat jaar 460 miljoen dosissen slaap- en kalmeermiddelen, goed voor 1,26 miljoen per dag. "We hebben een traditie van gemakkelijk pillen te nemen. We nemen te veel antibiotica, we nemen te veel pijnstillers en we nemen ook te veel slaap- en kalmeermiddelen. Op elk van die items willen we werken, en de mensen bewust maken van de gevaren", legt De Block uit.

Stress en angst

De oorzaak van die hoge cijfers ligt bij het feit dat veel Belgen last hebben van stress, angst of slaapproblemen. Medicatie werkt echter enkel in op de symptomen, en kunnen bovendien vervelende nevenwerkingen hebben zoals gewenning, slaperigheid overdag en concentratieproblemen. Beter is de onderliggende oorzaken aan te pakken en tegelijk aandacht te besteden aan voldoende beweging en ontspanning, en gezonde voeding. "Maar we kunnen of willen de tijd, moeite en discipline daarvoor niet altijd opbrengen", aldus De Block. "Dus laten we ons met plezier verleiden door de belofte van een instant oplossing in de vorm van een geneesmiddel."

Om het tij te keren moet volgen de minister iedereen betrokken worden. De campagne richt zich daarom zowel op gezondheidsprofessionelen als op patiënten. Voor die eerste groep werd een digitaal hulpmiddelenboek ontwikkeld, alsook een e-learning module en vormingen voor huisartsen. Om ook de patiënt te overtuigen van een niet-medicamenteuze aanpak zullen er brochures en affiches verspreid worden in wachtzalen, apotheken en ziekenhuizen.