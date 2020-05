Belg is verdikt en kreeg zittend gat: Sciensano deelt resultaten tweede gezondheidsenquête HAA

15 mei 2020

12u04

Bron: Sciensano, Belga 8 Coronacrisis Een kwart van de Belgen zegt verdikt te zijn sinds de start van quarantainemaatregelen. Er wordt ook meer gerookt en huiselijk geweld is toegenomen. Dat leren de eerste resultaten van de Een kwart van de Belgen zegt verdikt te zijn sinds de start van quarantainemaatregelen. Er wordt ook meer gerookt en huiselijk geweld is toegenomen. Dat leren de eerste resultaten van de tweede gezondheidsenquête van Sciensano over de impact van Covid-19.

Het Belgisch gezondheidsinstituut onderzoekt hierin de impact van de COVID-19-crisis op de gezondheid van de Belgen, hun gebruik van gezondheidsdiensten en hun levensstijl. Na een eerste online vragenlijst (2 tot 9 april) volgde van 16 tot 23 april een tweede online bevraging. In totaal meer dan 40.000 deelnemers vulden de vragenlijsten in. Dit laat toe trends vast te stellen, aldus Sciensano.

Uit de resultaten blijkt dat de Belgen het gevoel hebben dat ze voldoende zijn geïnformeerd over Covid-19 en de maatregelen. Anderzijds is het percentage van de bevolking licht gestegen dat aangeeft zich niet strikt aan de door de overheid opgelegde afstands- en beperkingsmaatregelen te houden. Het percentage personen dat aanstipt niet strikt de maatregelen van minstens anderhalve meter afstand houden op te volgen, steeg van 10 naar 12 procent, en van 5 naar 7 procent voor het ‘thuisblijven’. Er is geen verandering in het percentage personen dat zegt de hygiënemaatregelen niet strikt na te leven: in de beide enquêtes gaat het om telkens 14 procent.

Leeftijd

Relatief meer jongeren en mannen volgen de maatregelen niet strikt op. In de tweede bevraging geeft 9 procent van de mannen tegenover 5 procent van de vrouwen aan zich niet strikt aan de maatregel ‘thuisblijven’ te houden. Ook gaf 16 procent van de 18-24-jarigen en 12 procent van de 25-34-jarigen aan niet strikt de maatregel ‘thuisblijven’ te respecteren tegenover 5 procent en minder vanaf de leeftijd van 45 jaar.

Mensen die weinig vertrouwen in de instellingen hebben, hebben een hogere kans om de maatregelen niet strikt na te leven. De gezondheidsdiensten (92 procent) en de wetenschappelijke instellingen (van 88 naar 84 procent) worden door een grote meerderheid van de deelnemers vertrouwd.

Sedentaire levensstijl

Op het vlak van lichaamsbeweging lijken de Belgen hun gewoonten tijdens de coronacrisis te hebben veranderd. Drieëntwintig procent van de 18-plussers doet meer aan lichaamsbeweging, 29,7 procent dan weer net minder. Het percentage personen van 18 jaar en ouder dat meer dan 8 uur per dag zit of rust bedraagt 56,1 procent. Dat is een verdubbeling tegenover de gezondheidsenquête 2018 (23,4 procent). Een kwart (25,6 procent) van de respondenten geeft aan sinds het begin van de coronamaatregelen op 13 maart te zijn verdikt.

De meer sedentaire levensstijl wordt toegeschreven aan de toename van telewerken door meer mensen en door de quarantaine op zich.

Drinken en roken

Verder lijken Belgen minder alcohol, maar meer tabak te consumeren dan in ‘normale’ tijden. In vergelijking met de gezondheidsenquête 2018 en met wat de gebruikers zelf aangaven, zegt 23 procent minder te drinken sinds de maatregelen, 37 procent geeft aan meer naar de sigaret te grijpen. Het gebruik van slaap- of kalmeringsmiddelen is ook hoger dan in de gezondheidsenquête 2018.

Huiselijk geweld

Tijdens deze crisis is er meer huiselijk geweld. Uit de tweede enquête blijkt dat twee op de vijf slachtoffers van regelmatig geweld (voor de crisis) tijdens deze crisisperiode meer geweld hebben ondervonden. Het gaat daarbij vooral om verbaal of psychisch geweld, maar 16,6 procent ondervond ook lichamelijk geweld (waaronder seksueel geweld). Ten slotte, de Belgen voelen zich in de tweede bevraging minder tevreden over hun sociale contacten: 58 tegenover 62 procent.

Eind mei lanceert het Belgisch gezondheidsinstituut een derde fase van de grote gezondheidsenquête. Dit onderdeel zal focussen op onze ervaringen rond de versoepeling van de maatregelen en de impact van de crisis op onze gezondheid en ons welzijn.

