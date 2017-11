Belg is meer gebonden aan provinciegrenzen dan hij denkt kv

Bron: Belga 0 Thinkstock Een studie van UAntwerpen en UC Louvain toont aan dat de gemeenschappen in ons land in grote mate overeenkomen met de grenzen van de provincies. Dat berichten De Standaard en Le Soir vandaag. De provincies hebben nog altijd een uiterst bepalende invloed op het verplaatsings- en verhuisgedrag binnen België.

"Sinds kort beschikken we over gedetailleerde gegevens over het verplaatsingsgedrag in België", zegt Ann Verhetsel (UAntwerpen). "Naar waar pendelen we elke dag? Naar waar verhuizen we doorheen ons leven? Met welke mensen bellen we hoofdzakelijk? Zet je dat alles uit op een kaart, dan krijg je een wirwar aan relaties tussen verschillende gebieden. Door de plaatsen met de meest intense relaties te verbinden, krijgen we zicht op de communities waarin wij Belgen ons bewegen."

Die gemeenschappen komen in grote mate overeen met de grenzen van de provincies, zeker wat woon-werkverkeer betreft, zo blijkt. Verhuizen doen we binnen kleinere gebieden, maar ook daarbij respecteren we in grote mate de provinciegrenzen. Al zijn er ook enkele uitzonderingen zoals de impact van Brussel.

"Wij hadden verwacht dat de communities zich zouden concentreren rond grote en regionale steden. Maar dat doen ze dus niet", zegt Verhetsel. "Dat terwijl provinciegrenzen uit een ver verleden stammen en er helemaal geen barrières zijn, zoals regels of taksen, die het oversteken ervan verhinderen of bemoeilijken." Zij stelt dan ook dat de overheid "maar beter voorzichtig is" bij een eventuele afschaffing van de provincies.