Belg is Europees kampioen boomklimmen bvb

23 juni 2019

19u06

Bron: Belga 0 De Belg Frits Van Der Werff heeft zich vandaag in het Duitse Putbus gekroond tot Europees kampioen boomklimmen. In totaal namen zestig professionele boomverzorgers uit twintig landen deel aan het kampioenschap.

Organisator van de wedstrijd is de International Society for Arboriculture (ISA). De deelnemers moeten zich bewijzen in vijf disciplines. Zo moeten ze een gewonde klimmer hoog uit een boom redden, een met gewichten verzwaard touw over een tak mikken, aan een klimtouw omhoog klimmen of een stokzaag hanteren. Punten worden gegeven op basis van snelheid, efficiëntie en veiligheid.

De Belg Frits Van Der Werff toonde zich de beste boomverzorger. Maar ook het zilver was voor een Belg: Peter Vergote.