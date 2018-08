Belg in coma geslagen tijdens concert Dimitri Vegas en Like Mike in Sportpaleis: verdachte opgepakt in Nederland HA Rob Van herck

03 augustus 2018

12u09

Bron: VTM NIEUWS 0 De politie van Rotterdam heeft een 52-jarige man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de zware vechtpartij vorig jaar in het Sportpaleis waarbij een Belgische twintiger in coma werd geslagen. Dat meldt de Antwerpse politie.

Toon was in december met een groepje vrienden naar het concert van het bekende dj-duo Dimitri Vegas en Like Mike getrokken. Kort nadat ze binnen kwamen, rond 22 uur, werd hij aangevallen. In het ziekenhuis bleek dat de twintiger een hersenbloeding en schedelbreuk had opgelopen. Even werd voor zijn leven gevreesd.

Eerder dit jaar deed slachtoffer Toon zijn verhaal in het opsporingsprogramma 'Faroek Live' op VTM. Na de uitzending meldde zich een getuige die beelden had gemaakt van het moment van de aanval. Daarop is te zien hoe een kerel met ontbloot bovenlijf plots op de Belg toestapt en hem een slag in het gezicht verkoopt.

Uiteindelijk werd een Europees opsporingsbevel uitgeschreven, en nog iets later kon de Nederlandse politie een 52-jarige man oppakken in Rotterdam. De verdachte zal voorgeleid worden bij de rechtbank van Amsterdam, die moet beslissen over zijn uitlevering, meldt VTM NIEUWS.