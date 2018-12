Belg in Cambodja krijgt levenslang voor drugshandel HA

19 december 2018

15u16

Bron: Belga 0 Een 36-jarige Belg is door de rechtbank van Phnom Penh in Cambodja tot levenslang veroordeeld voor de handel in en transport van een kilo cocaïne van Brazilië naar Cambodja. Dat meldt de krant Khmer Times en wordt bevestigd door de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

De drugs waren volgens de lokale krant onderschept in januari, in de luchthaven van Phnom Penh. In eerste aanleg was Tanguy Taller bij verstek al tot levenslang veroordeeld, aldus nog Khmer Times. De dertiger werd op 4 oktober opgepakt aan de grens tussen Cambodja en Vietnam. Hij vroeg om een nieuwe rechtszaak. "Hoewel de beklaagde de beschuldigingen tegen hem ontkent, kon hij voor het hof niet bewijzen dat hij onschuldig was", aldus de rechter volgens de lokale krant.



De Belg was aanwezig tijdens de zitting en zal in beroep gaan tegen het vonnis. Een andere Belg en medeplichtige, David C. (34), kreeg in juni ook al levenslange celstraf.

