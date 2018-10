Belg houdt van zijn spaarrekening ondanks lage rente, interesse voor beleggingen groeit AW

01 oktober 2018

19u09

Bron: Belga 0 Ondanks de lage rentetarieven blijft de Belg een voorkeur koesteren voor de spaarrekening. Van alle landgenoten die geld opzijzetten, kiest 87 procent resoluut voor deze spaarvorm terwijl 44 procent opteert voor pensioensparen.

Dat onderzocht CBC, de autonome bankinstelling van de KBC-groep in Franstalig België. Toch zit er wel degelijk een evolutie in het spaargedrag van de Belgen. Zo wordt het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst op de spaarrekening steeds groter en is er meer interesse voor (onder meer duurzame) financiële beleggingen.



Het blijvende succes van de spaarrekening neemt dus niet weg dat ook de beleggingen in de lift zitten. Op vier jaar tijd steeg het percentage met dertien procent. Vooral de duurzame producten doen het daar goed. Alles samen bezitten de Belgen momenteel voor meer dan 11,5 miljard euro aan sociaal verantwoorde investeringen (SRI).

Onbekend en twijfels

Dat wil niet zeggen dat zulke ethische beleggingen al bij het overgrote publiek bekend zijn: slechts 44 procent van de respondenten gaf aan op de hoogte te zijn. Verder heeft de helft van de Belgen geen flauw idee wat het rendement van zulke beleggingen kan zijn. Twijfels vormen vaak nog een obstakel.

Aan het onderzoek namen via een online bevraging 1.053 respondenten deel.