Belg heeft veel vertrouwen in vastgoedmarkt, maar niet zozeer in vastgoedprofessionals

09 maart 2018

04u00

Uit de nieuwe cijfers van de Real Estate Trust Barometer, een jaarlijks onderzoek bij 1.500 Belgen van marktonderzoeksbureau WES en communicatiebureau Bureal, blijkt dat de baksteen in de maag van de Belg alleen maar groter wordt. De meerderheid van de Belgen heeft vertrouwen in de vastgoedmarkt en ziet het als een goede belegging.

Ruim de helft (52%) zegt met het nodige vertrouwen naar de Belgische vastgoedmarkt te kijken, wat een stijging van 11 procent is tegenover 2016. 65 procent noemt het zelfs een “uitstekende belegging”. En ook dat is bijna 10 procent meer dan in 2016. "Van geruchten over een zogeheten overgewaardeerde markt, stijgende rentevoeten, of andere veelbesproken verhalen over de sector en de markt trekt de Belg zich weinig aan", klinkt het.

In contrast daarmee staat het imago van heel wat vastgoedprofessionals, dat blijft worstelen met de clichés die al jarenlang meegaan. Van alle vastgoedprofessionals genieten notarissen nog het meeste vertrouwen. Louter afgaand op de perceptie die over een bepaalde beroepsgroep leeft, zegt 55 procent van de Belgen redelijk tot veel vertrouwen te hebben in de notarissen. Wat de architecten betreft, is dat bij 53 procent van de Belgen het geval. De landmeter staat op de derde plaats, met 51 procent.

De reputatie van de vastgoedmakelaars scoort in het algemeen nog onvoldoende, al wordt er flink vooruitgang geboekt. In 2016 zei 24,4 procent een vertrouwensvol beeld te hebben over de makelaars, los van het feit of men er al dan niet mee had samengewerkt. In 2017 is dat positieve beeld gestegen tot 31 procent.

Weinig vertrouwen in projectontwikkelaars

Buitenbeentje in het hele imago-onderzoek zijn de projectontwikkelaars, waar het vertrouwen statistisch gezien niet significant gestegen is en uitkomt op 34,5 procent. Bijna 60 procent van de Belgen klaagt over de prijs/kwaliteitsverhouding van de bouwpromotoren en stelt het gebrek aan vakkennis geregeld in vraag.