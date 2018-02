Belg heeft plots 2.000 miljard euro op zijn rekening staan. Nu wordt hij overstelpt met vriendschapsverzoeken avh

Bron: DH; Matélé 361 Bill Gates, Warren Buffet, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg… Nee hoor, vorige week woensdag was Luc Mahieux uit Dinant de rijkste mens ter wereld. Plots had hij 2 biljoen op zijn bankrekening staan, ofwel 2.000 miljard euro. Dat is bijna zeven keer meer dan Gates, Buffet, Bezos en Zuckerberg samen!

Toen Luc Mahieux vorige week zijn bankrekening checkte, viel zijn broek af van verbazing: er was 2.000 miljard euro op de rekening gestort. “Plots was ik de rijkste mens ter wereld”, lacht Luc. “Ik dacht dat al mijn problemen waren opgelost.”

Het begon allemaal toen Luc zijn de gegevens van zijn visa-kaart ingaf op een site die er op het eerste gezicht betrouwbaar uitzag. “Maar toen ik zag dat er plots maandelijks 34,90 euro van mijn rekening ging door die website, probeerde ik dat stop te zetten”, vertelt Luc in La Dernière Heure. “Maar toen kwam plots dat bedrag op mijn rekening te staan.” Dezelfde site die Luc eerder 34,90 euro had aangerekend, had hem plots 2 biljoen overgeschreven.

Luc vertrouwde het hele zaakje niet en liet zijn visa-kaart blokkeren. Nu de kaart niet meer geldig is, mag Luc zich niet meer de eerste biljoenair ter wereld noemen. En toch denken veel mensen dat Luc wel nog rijk is. Sinds hij zijn verhaal op Facebook deelde, stromen de vriendschapsverzoeken binnen.

“Ik krijg vriendschapsverzoeken van mensen die ik helemaal niet ken”, vertelt Luc. En hoewel het nu duidelijk is dat Luc niet rijk is, blijven veel mensen in zijn thuisstad Dinant geloven dat dat wel zo is. “Twee dagen geleden werd ik op straat zelfs ‘de miljardair’ genoemd.”

Luc heeft alvast zijn lesje geleerd, voortaan springt hij veel voorzichtiger om met zijn visa-gegevens.