Belg heeft afkeer van de politiek RL

21 februari 2020

05u31

Bron: Belga, De Morgen 0 Veel Belgen menen dat politici corrupt en incapabel zijn en niet begaan zijn met wat leeft in de maatschappij. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van politicologen van vijf Belgische universiteiten, waarover De Morgen vrijdag bericht.

Politieke wetenschappers van vijf Belgische universiteiten (UA, KU Leuven, VUB, UC Louvain en ULB) vroegen net na de verkiezingen van mei vorig jaar aan zowel Vlamingen, Walen als Brusselaars hoe zij kijken naar het politieke systeem. In totaal vulden 3.902 Belgen de vragenlijst in.

Bijna de helf van de bevraagden (48,7 procent) vindt politici corrupt. Net geen 60 procent meent dat politici niet begrijpen wat er speelt in de samenleving. En 62,8 procent vindt dat heel wat politici al te lang de dienst uitmaken. Slechts een kwart van de Belgen denkt dat de meeste politici wel een beetje tot helemaal competent zijn en nauwelijks 16 procent gelooft dat ze hun beloften proberen na te komen. Ruim 44 procent van de bevraagden vindt dat geen enkele partij of politicus zijn belangen goed behartigt.

Wel nog geloof in kiezen van politici

Het enige positieve in het hele onderzoek: de Belg behoudt wel zijn geloof in de representatieve democratie an sich. Een ruime meerderheid (82,9 procent) zegt nog te geloven in verkiezingen om de zoveel jaar om gekozen functionarissen te benoemen en in het feit dat er coalities gevormd moeten worden om een regering te krijgen (64 procent).

Negatieve gevoelens zijn voor een stuk inherent aan een democratie, maar toch keken de onderzoekers zelf op van de resultaten, stellen politicologen Karen Celis (VUB) en Jean-Benoit Pilet (ULB). "We waren heel erg verrast door het feit dat de nuancering zit tussen negatief en heel negatief. We weten dat politiek, net als economie, een belangrijke psychologische dimensie heeft. De belangen van de burger kunnen objectief gezien goed behartigd worden, maar toch kan die zich niet goed vertegenwoordigd voelen. Maar dat burgers zo negatief kijken naar de actoren in het spel, de politieke partijen en de politici, dat was ook voor ons nieuw.”

Meer over politiek

VUB

ULB