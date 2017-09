Belg eet geen biefstuk meer rvl

17u22

Bron: Belga 0 thinkstock Een stuk ribeye De traditionele biefstuk met friet staat onder druk. Belgen eten steeds minder vlees. En als er al eens biefstuk in de pan belandt, wordt vaker naar Ierse rib eye gegrepen.

De Boerenbond kwam donderdag met goed nieuws: het rendement in de landbouw gaat voor het eerst in jaren weer omhoog. Maar dat geldt niet voor alle boeren. Een sector die het al jaren slecht doet is de vleesveehouderij. "De sector is verlieslatend", aldus Francois Huyghe, economisch adviseur van de Boerenbond.



De Belg eet dan ook steeds minder vlees. De vleesconsumptie daalde in 2016 naar gemiddeld 51 kilogram per persoon, aldus cijfers van de federale overheidsdienst Economie. In 2005 was dat nog meer dan 65 kilogram. De consumptie van rund- en kalfsvlees is vorig jaar voor het eerst onder de tien kilogram per persoon gedoken (9,93 kilogram). In 2005 werd gemiddeld nog meer dan 13 kilogram biefstuk en ander rundvlees per inwoner gegeten.



Er wordt dus in het algemeen minder vlees gegeten. Bovendien heeft rundvlees nog eens de perceptie tegen dat het duur is, aldus Huyghe. Daarnaast is er groeiende concurrentie voor het Belgisch witblauw van ander rundvlees, zoals Ierse rib eye. "We eten minder vlees, maar een stuk Iers vlees wordt wel nog gekocht, terwijl het duurder is", klink het bij de Boerenbond. De landbouworganisatie wijst naar de inspanningen die worden gedaan om Iers vlees te positioneren op de markt. Iets wat voor Belgisch vlees nog te weinig gebeurt, vindt de landbouworganisatie.



Ook de schandalen in de slachthuizen zetten niet aan tot het eten van meer vlees, beaamt men bij de Boerenbond. Ontoelaatbaar, zo oordeelt de Boerenbond over het dierenmisbruik.