Belg drinkt minder pintjes, maar meer speciaalbier op café

19 maart 2018

Bron: Belga 2 De Belg dronk vorig jaar minder pilsbier op café, maar wel meer speciaalbier. Dat blijkt uit een rondvraag van de federatie van Belgische drankenhandelaars. Daarnaast is de consumptie van champagne verder toegenomen.

Pilsbier blijft het meest populaire drankje op café. Het was vorig jaar goed voor een marktaandeel van net geen derde (32,3 procent). Maar de populariteit van het pintje gaat wel achteruit: -3,8 procent tegenover 2016. Speciaalbieren zijn dan weer meer in trek. De verkoop van zware speciaalbieren steeg met 4,9 procent tot een marktaandeel van 13,4 procent, goed voor een tweede plaats op café. Bij de lichte speciaalbieren was er een daling van de consumptie met 2,2 procent.

Gezonde drankjes

Ook de consumptie van frisdrank en water boert achteruit, blijkt uit de cijfers van Febed. Van cola bijvoorbeeld – goed voor een marktaandeel van ruim 10 procent – werd er vorig jaar 4,8 procent minder gedronken. Bij de waters was er een daling met 1,2 procent. Plat water heeft een marktaandeel van ruim 15 procent en spuitwater van 10 procent.

Alles samen daalde het drankverbruik in de horeca in 2017 met gemiddeld 2,1 procent. Febed stelt verder vast dat nieuwigheden zoals niet-alcoholische dranken (+43,8 procent) of gearomatiseerde waters (+4 procent) het almaar beter doen. De consumptie ervan steeg sterk, maar zij vertegenwoordigen nog altijd een erg beperkt marktaandeel. Volgens de federatie neigt de consument steeds meer naar gezonde dranken.

Champagne

Daarnaast is de consumptie van champagne in België vorig jaar verder toegenomen. Er werden iets meer dan 9 miljoen flessen vanuit Frankrijk naar België gestuurd, 8,9 procent meer dan in 2016. Dat meldt het Benelux Champagne Bureau vandaag.

Met 9 miljoen ingevoerde flessen is België wereldwijd de op vijf na belangrijkste invoerder van wijnen uit de Champagnestreek, in het noorden van Frankrijk. In waarde uitgedrukt steeg de invoer met meer dan 10 procent. De cijfers houden geen rekening met flessen die Belgen zelf gingen kopen in Frankrijk.

De top 5 van champagne-invoerders wereldwijd bestaat uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Duitsland en Italië.

De champagnewijnen beleefden in 2017 een recordjaar. De wereldwijde omzet steeg tot 4,9 miljard euro. De Franse markt bleef stabiel op 2,1 miljard euro, maar de uitvoer ging 6,6 procent hoger tot 2,8 miljard euro.