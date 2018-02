Belg die in Thailand woont moet 74.000 euro aan werkloosheidssteun terugbetalen kv

01 februari 2018

19u57

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Waals-Brabant heeft de 58-jarige Philippe R. bij verstek veroordeeld tot een boete van 3.600 euro en de terugbetaling van 73.990 euro. De man streek jarenlang een werkloosheidsuitkering op terwijl hij in Thailand werkte in de verhuur en verkoop van immobiliën.

De beschuldigde stond geregistreerd als inwoner van een villa in Ohain (Lasne) en had het statuut van werkloze. Achteraf bleek echter dat hij van februari 2010 tot mei 2016 in Thailand woonde, waar hij werkte in de immosector.

Begin december moest hij tekst en uitleg komen geven in de rechtbank, maar Philippe R. verscheen niet op het appel. De arbeidsauditeur vroeg om hem een boete te geven en de man te vragen de illegaal ontvangen bedragen terug te betalen.