Belg die besmet raakte met coronavirus en in quarantaine ligt getuigt: "Plots kwamen ze zeggen dat ze slecht nieuws voor me hadden”

Hans Verbeke & Ingrid De Vos

04 februari 2020

23u17

31

De 54-jarige Belg die besmet blijkt met het coronavirus heeft er geen idee van waar hij dat precies heeft opgelopen. “Ik ben in China niet in contact gekomen met mensen met symptomen. En op het vliegtuig dat ons heeft ontzet, blijk ik — achteraf gezien — de enige bij wie het virus is gevonden”, vertelt Philip Soubry aan HLN vanuit zijn hermetisch afgesloten kamer in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis.