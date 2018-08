Belg die 107 miljoen met EuroMillions won, heeft zich nog niet gemeld ADN

22 augustus 2018

16u17

Bron: Belga 1 De Belg die met EuroMillions gisterenavond 107 miljoen euro heeft gewonnen, heeft zich nog niet gemeld bij de Nationale Loterij. "Hij of zij heeft 20 weken om zich kenbaar te maken", zegt woordvoerder Jean-François Mahieu. "Op dit moment hebben we nog geen informatie over de identiteit van de winnaar."

De Belg won de jackpot van exact 107.839.228 euro, wat hem of haar de derde grootste winnaar van EuroMillions in België maakt. In 2016 ging een andere landgenoot aan de haal met 168 miljoen euro, in 2017 was dat 153 miljoen euro.

"Wie meer dan 250.000 euro wint, wordt uitgenodigd op de zetel van de Nationale Loterij, waar die persoon dan kan beslissen of zijn identiteit bekend wordt bekendgemaakt", legt Mahieu uit. De winnaars krijgen nadien ook begeleiding van de Nationale Loterij. "Sommige mensen moeten gerustgesteld worden, anderen komen naar ons met vragen over het beheer van hun fortuin, enz. We laten hen niet in de steek. Maar die begeleiding is facultatief, de winnaars kunnen er ook voor kiezen om te weigeren", zegt Jean-François Mahieu nog.



De recordwinst van EuroMillions ligt op 190 miljoen euro. Het bedrag werd gewonnen op 6 oktober 2017 in het Verenigd Koninkrijk.